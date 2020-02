La Juventus è stata la prima squadra italiana di Zlatan Ibrahimovic (2004-06). Come riporta Opta, lo svedese non ha trovato il gol nelle ultime quattro partite giocate contro i bianconeri con la maglia del Milan (inclusa la doppia semifinale di Coppa Italia 2011/12). Paulo Dybala, invece, ha segnato sei gol contro il Milan da quando è alla Juventus: la Joya ha fatto meglio solo contro Udinese (otto) e Lazio (nove). ​La Juventus ha passato il turno in sei delle nove occasioni in cui ha giocato la semifinale di andata di Coppa Italia in trasferta, incluse tre contro il Milan (1992, 2002 e 2012).