"Perché non ho mai vinto il Pallone d’Oro? Non lo so, non dipende da me. Io gioco a calcio. Dipende da come gli altri vedono le cose". Lo dice, ospite oggi di Deejay chiama Italia. "Ora ha vinto Messi il Pallone d’Oro e tanti dicono che lo avrebbe meritato. Non è una cosa che mi ferma. Certo, sarebbe stato bello vincere la Champions o il Pallone d’Oro, ma non cambia la mia carriera e la mia qualità individuale. Ho avuto la fortuna di giocare con grandi giocatori e grandi squadre. E poi qualcosa ho vinto...", ha concluso lo svedese.