Zlatan Ibrahimovic, ex attaccante di Juve e Man United (tra le altre) parla a la BBC del futuro di Paul Pogba: "Penso che se non vuole restare, sarebbe sciocco tenerlo - le parole dell'attaccante svedese -. Se vuole andare altrove bisogna lasciarlo andare. Lo United deve usare la situazione a suo vantaggio e portare qualcuno che voglia stare lì. "



"Nello spogliatoio, i giocatori si rispettano. Sono professionali e comprendono le situazioni di ognuno. Questa situazione deve essere più preoccupante per il club e il management perché nessuno vuole un giocatore che non vuole rimanere perché si sa già che non darà il 100% o il 200%. "