Quale futuro per Zlatan Ibrahimovic? Milan, Hammarby, addio al calcio? Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, che a gennaio ha provato a convincere lo svedese a vestire rossoblù, dice la sua alla tv serba Vece sa Ivanom Ivanovicem: “Zlatan mi ha chiamato qualche giorno fa, vedremo cosa deciderà in estate. Certamente non rimarrà a giocare a Milano, ma la domanda è se verrà da noi o tornerà in Svezia (all’Hammarby, ndr). Il Bologna l’anno prossimo vorrà lottare per andare in Europa”.