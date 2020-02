Gomito largo, larghissimo. E la botta si è sentita tutta. Scontro tra titani a San Siro: da una parte c'era Zlatan Ibrahimovic, dall'altra Matthis de Ligt. Chi ha avuto la meglio? Sicuramente non il difensore olandese, che ha preso un colpo decisamente proibitivo dal gigante di Malmoe. E' valso il giallo e la squalifica per il ritorno delle semifinali, a Torino (sì, Ibra era diffidato). Sarri furioso per quanto accaduto e per la 'sanzione leggera' inflitta a Zlatan: "Era da rosso!", le sue urla al quarto uomo.