Zlatan Ibrahimovic è un grande personaggio dentro e fuori dai campi di calcio. L'attaccante svedese del Milan, attualmente fermo per infortunio, potrebbe presenziare al prossimo Festival di Sanremo, in programma dal 2 al 6 marzo 2021. Secondo Dagospia, la Rai è in trattativa con l'entourage del giocatore per organizzare una serata sul palco del teatro Ariston al fianco di Amadeus e Fiorello.