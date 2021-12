Zlatan Ibrahimovic è intervenuto ai microfoni di Corriere Tv. Questo uno stralcio delle sue parole:CALCIATORE PIU' FORTE DI TUTTI I TEMPI - "Ronaldo il Fenomeno. Maradona non l'ho visto dal vivo, l'ho visto solo in tv. Ronaldo l'ho visto dal vivo e da piccolo provavo ad imitarlo".MESSI E CRISTIANO RONALDO - "Sono molto forti, è una scelta difficile. Se devo scegliere dico Messi, perché ho giocato con lui e tutto quello che fa non è costruito, ma lo fa in modo naturale".INCHIESTA SULLA JUVE - "Non so niente, non so giudicare".