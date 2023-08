All'interno del nuovo libro intitolato 'Adrenalina', l'ex calciatore della Juve Zlatan Ibrahimovic ha esperesso il suo pensiero riguardo alle vicende di Calciopoli.'Ma alla Juve non ti sei accorto che gli arbitri erano diventati improvvisamente più buoni?' Rispondo: 'No, in campo mi accorgevo che eravamo i più forti. Vincevamo solo per questo!' Quando entro allo Stadium a Torino e vedo il numero 38 accanto allo Scudetto tricolore, io non penso a un errore, penso che quello sia il numero esatto e che quella sia la vera giustizia. La giustizia sportiva in Italia è imbarazzante!'.