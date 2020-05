1









Ecco le prime pagine dei giornali in edicola, 11 maggio 2020.

- Corriere dello Sport - E' lo Scudetto dei nervi, è il titolo lanciato dall'intervista esclusiva del corsport a Fabio Capello. Spazio anche all'attualità in prima pagina, con il ritorno in Italia di Silvia Romano in taglio alto e l'incontro decisivo di oggi del CTS per la ripresa del calcio.​



- Tuttosport - Ibra torna, Higuain no: così apre il quotidiano piemontese, dando spazio al Milan che riabbraccia lo svedese e alla Juve che, invece, è alle prese con l'argentino. In taglio alto, le parole di Cellino, presidente del Brescia, che ieri hanno fatto discutere: un vero e proprio diefront.​





Sfoglia la GALLERY