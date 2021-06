Durante un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, l'attaccante del Milan ed ex bianconero Zlatan Ibrahimovic ha parlato anche del possibile trasferimento del suo compagno di squadra Gigio Donnarumma alla Juve: "E' cresciuto nel Milan, poteva rimanere qui per tanti anni perché è il più forte del mondo. Sarebbe potuto diventare una bandiera come Maldini, era impossibile dare un valore a Paolo. Non so se Gigio andrà via, io gli direi di rimanere qui in rossonero. Fino alla fine".