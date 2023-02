A pochi minuti dall'andata degli ottavi di Champions contro il Tottenham, l'attaccante del Milan Zlatanha presentato la sfida ai microfoni di Milan tv: "Queste serate sono fantastiche, il Milan ha una grande storia in Champions e si vede nei tifosi. Non tutti possono fare questa competizione, è un momento fantastico durante il quale da una parte bisogna godere e dall'altro rimanere concentrati per vincere. Può succedere di tutto, saranno i dettagli a fare la differenza".