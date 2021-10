Un attestato di stima nei confronti di: arriva da, difensore dell'Inter, che nel corso di un intervista sul canale Twitch ha ammesso che è stato proprio il Pipita - quando giocava alla Juve - l'attaccante che l'ha messo più in difficoltà. "Ibra o Ronaldo? Non una passeggiata con entrambi, stiamo parlando di giocatori top nella categoria. Ma chi mi ha messo più in difficoltà è l'Higuain della Juve, l'ho sofferto veramente tanto: è lui l'attaccante che mi ha messo più in difficoltà", ha detto Bastoni, che già nel recente passato aveva elogiato altri due giocatori bianconeri, i colleghi di reparto in azzurro Bonucci e Chiellini.