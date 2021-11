Zlatan Ibrahimovic, reduce dal derby di Milano, in conferenza stampa con la nazionale svedese, ha parlato anche dell'eventualità di un ritiro dal calcio, esprimendo una posizione molto netta sull'argomento: "Al momento non ho stabilito quale sarà il momento in cui vorrò smettere. Al contrario, sono intenzionato a continuare il più possibile e non voglio proprio pensare di smettere. Non voglio diventare uno di quelli che si sentono tristi per se stessi pensando che avrebbero potuto continuare ancora a giocare. Io vado avanti!