Zlatanè stato il grande assente di Liverpool-Milan, ma non vede l'ora di tornare in campo, già contro la Juventus. Escluso per via di un'infiammazione al tendine d'Achille, infatti, lo svedese punta a recuperare per il prossimo big match: quello di domenica sera contro i bianconeri. Secondo Tuttosport, l'obiettivo è fare almeno uno spezzone all'Allianz Stadium. Lì tornerà titolare Olivieral centro dell'attacco.