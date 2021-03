1









L'attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic è stato ospite a "Che Tempo Che Fa", con Fabio Fazio, ecco le sue parole: “Sono Zlatan. Ho tante responsabilità, mi sento un leader. Questa squadra è l’unica dove mi sono emozionato con loro. Voglio insegnare tanto e fare da guida. Quando parlo dicono “ok, lo facciamo”. Oggi volevo essere a Verona, mi sento troppo dentro. Quanto passo un giorno senza di loro è come un giorno senza i miei figli”



RINNOVO - "Vediamo. Dipende da Maldini, se lui vuole io ci sono"​​. VAN BASTEN - “Ho giocato con tanti giocatori di alto livello…Quando ho firmato per l’ajax mi mettevano troppa pressione, si aspettavano le stesse cose di Van Basten, ma non ero al suo livello. E’ un giocatore completo, che ha fatto la storia ed è tra i più forti di tutti i tempi”.



INTER - "Ancora tutto aperto? Sì, mancano ancora tante partite, io sono venuto al Milan per vincere dei trofei, vediamo. Noi lavoriamo sempre per vincere, anche se loro hanno il vantaggio di avere solo un impegno a settimana…".