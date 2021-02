"Hanno sbagliato? Sì. Sono stati protagonisti di una scena inqualificabile, anzi ignobile, pessimi esempi per i bambini? Sì. Meritano il pubblico ludibrio? Sì, sì e ancora sì. Tutto quello che volete, ma finiamola qua. La rissa verbale tra Ibrahimovic e Lukaku si è aperta e chiusa sul campo. Ok, c’è stata un’appendice nel tunnel per gli spogliatoi, però più o meno anche quello è campo".



Così inizia l'analisi della Gazzetta dello Sport, che aggiunge: "Evitiamo strascichi". Un articolo che sta facendo infuriare i tifosi sui social, specialmente quelli juventini, che non hanno accettato un commento titolato: "Ibrahimovic-Lukaku: adesso chiudiamola qui. Al massimo con maxi multe".