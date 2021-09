"Non voglio rischiare di avere conseguenze, voglio mantenere il fisico per tutto il campionato in modo da esserci sempre. Non giocarne una e poi saltarne altre, come l'anno scorso". Così ha parlato ieri Zlatan, approfondendo le sue condizioni in vista di Juve-Milan. E oggi, il Corriere della Sera, racconta comeIl suo obiettivo è essere in forma e a disposizione per l'Atletico Madrid, secondo appuntamento in Champions League.