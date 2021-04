La Uefa continua l'indagine per far luce su Zlatan Ibrahimovic e sulla sua società Unknown AB, che possiede il 10% di Bethard.com, marchio di scommesse sportive. Le sanzioni vanno dalla squalifica di 3 anni a una multa intorno ai 100.000 euro: ipotesi, quest'ultima, ritenuta la più probabile da La Gazzetta dello Sport, che spiega come l'attaccante svedese stia cercando di cedere la quota della compagnia con sede a Malta.