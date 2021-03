Zlatan Ibrahimovic è pronto al gran ritorno nella nazionale svedese, dove giocherà insieme allo juventino Dejan Kulusevski. Un rientro molto chiacchierato, del quale lo stesso Ibra ha avuto modo di parlare ai canali ufficiali della Federcalcio della Svezia: "Non voglio essere considerato e convocato per quello che ho fatto prima, ma per quello che posso dare ora. Non posso essere il giocatore che ero 5, 10, 15 o 20 anni fa. Ora ho un fisico completamente diverso e un gioco completamente diverso. Ma mantengo un livello molto alto! Non sono nella lista dei convocati perché mi chiamo Zlatan e sono Ibrahimovic, ma per tutto ciò che aggiungo alla rosa e che ho realizzato. Penso di meritarlo."



L'INCONTRO COL CT ANDERSSON - "È stato molto positivo. Abbiamo esaminato tutto e messo una pietra sul passato: abbiamo parlato con rispetto tra noi. Ho trovato in Janne un interlocutore chiaro e diretto. Ho avuto modo di incontrare un vincente. Riconosco quella mentalità in me stesso. Quando sei un calciatore a un certo livello e hai la possibilità di rappresentare il tuo Paese è la gioia più grande che ci sia. È con orgoglio e onore che indosserò la maglia della nazionale".