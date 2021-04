Tutto vero. Incredibilmente vero. Se Zlatan Ibrahimovic viene espulso, a essere contestato non è solo l'arbitro. Ma anche la Juventus e direttamente Cristiano Ronaldo. Ad aizzare tweet e messaggi social c'è Paolo Ziliani, che attraverso il suo profilo social non ha dubbi nel confrontare le due situazioni. "Il calcio italiano - scrive - è quella cosa che se Ronaldo dà un calcio in faccia a Cragno, Calvarese non lo caccia e Ronaldo continua a giocare e segnare; se invece Ibra dice una cosa all'arbitro, Maresca lo caccia, la partita cambia, arriva la squalifica". Tanti tifosi anti Juve hanno abboccato. E nella gallery qui in basso sono arrivate 'risposte' incredibili...



