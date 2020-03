: mostrare di cosa si è capaci con il pallone tra i piedi. L’attaccante del Milan ha sfoggiato uno dei suoi marchi di fabbrica, il controllo di petto piegandosi con le gambe, quasi ad altezza terreno. Poi c’è il centrocampista del Manchester United, le cui giocate non possono fare altro che mandare in visibilio i tifosi juventini. Dribbling, palleggi in cui il ‘giro del mondo’ è il numero più facile, chiusi da un canestro facile facile. Ecco tutte le prodezze postate da Ibra su Instagram.