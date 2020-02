Zlatan Ibrahimovic nella sua carriera ha segnato un solo gol contro la Juventus, sua prima squadra italiana in cui ha militato fino al 2006, anno della retrocessione in Serie B. Il centravanti svedese ha affrontato nove volte i bianconeri da ex, con le maglie di Inter e Milan, ma il gol è arrivato soltanto in un'occasione: nel 2010, quando i rossoneri persero 1-2 a San Siro contro i bianconeri. Un record negativo, quasi da incubo per lui, che è sempre stato abituato a segnare a raffica, soprattutto nelle grandi partite.