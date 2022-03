Intervistato dalla Bild, Zlatan Ibrahimovic non le ha mandate a dire su un premio personale che non è riuscito a conseguire in carriera: il Pallone d'Oro. "Si tratta di un premio politico - ha detto - cercano Mister Perfect. Se parli e dici quello che vuoi, non ottieni questo tipo di premi. È facile darli a qualcun altro, ma per me non cambia nulla. Non mi rende migliore o peggiore".