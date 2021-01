In una lunga intervista a Sky Sport con l'ex compagno del Milan Massimo Ambrosini, Zlatan Ibrahimovic ha parlato anche del ruolo del talento suo connazionale Dejan Kulusevski nella nazionale svedese: "Come affrontiamo il calcio nel nostro Paese se non facciamo giocare un talento come Dejan? Il ct avrà i suoi motivi a non farlo giocare, ma se la Juve lo compra per una cifra importante com'è successo, se non gioca in nazionale secondo me è un approccio sbagliato". Ibra nutre profonda stima verso il giovane giocatore della Juventus.