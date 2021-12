Zlatan Ibrahimovic è un personaggio sempre influente e cercato dai media. Ai microfoni di Corriere TV il veterano svedese, oggi al Milan, è stato interpellato sia sulla corsa allo scudetto che sull'inchiesta Prisma che sta coinvolgendo in buona parte la Juventus. Queste le parole di Ibra a proposito di questi due argomenti in primo piano: "Chi vince il campionato? Vediamo. Quest’anno la Serie A è interessante. Lo scudetto si decide a febbraio e marzo, non adesso. Sull'inchiesta invece non so niente, non posso giudicare."