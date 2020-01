Giornata significativa per il mercato della Serie A, con la Juventus che ha ospitato stamattina Kulusevski per il primo assaggio di quel che sarà il suo futuro, ma non solo. C'è anche il Milan che sorride, perché per i rossoneri oggi è la giornata di Ibrahimovic.. Bagno di folla per il suo arrivo, con i tifosi che sono stati al centro delle sue prime dichiarazioni dopo l'atterraggio, a Milan TV: "Mi ricordo tanti anni fa, lo stesso posto. L'importante è che sono qua, sono molto contento e molto emozionato.. Un messaggio per i tifosi? Finalmente sono qua, aspettatemi a San Siro per farlo saltare come prima".