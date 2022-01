L'attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato un'intervista al quotidiano francese L'Equipe a poche ore dall'attesissima partita di campionato contro la Juventus. Il campione svedese ha ripercorso alcuni dei momenti della sua carriera al Paris Saint-Germain e soprattutto i suoi propositi per il futuro. "Normalmente, a 40 anni sei a casa tua, ti accendi un sigaro e ripensi con soddisfazione alla carriera che hai fatto. Ma io non sono ancora pronto per fumarmi il sigaro".