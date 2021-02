Zlatan Ibrahimovic, portando in vantaggio il Milan contro il Crotone, è arrivato a mettere a segno in totale 500 gol con le maglie dei club. In questa moltitudine di reti ci sono anche le 26 (16 il primo anno, 10 il secondo) realizzate nel biennio 2004-2006 nella Juventus. Per il resto, ha fatto esultare i tifosi di Malmoe, Ajax, Inter, Barcellona, Paris Saint-Germain, Manchester United, Los Angeles Galaxy e, naturalmente, quelli della squadra rossonera che attualmente guida la classifica della Serie A con due punti di vantaggio sull'Inter. Il campione svedese ha poi portato a 501 lo score segnando il raddoppio nella ripresa.