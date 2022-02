Il doppio ex Iago Falque, intervistato da Gazzetta, ha parlato del Derby tra Juventus e Torino:



DERBY DALLA COLOMBIA - "È seguitissimo, come tutto il calcio italiano. Qui tutti conoscono la Juve e il Toro. Secondo me, rispetto agli ultimi anni questo è il derby nel quale il Toro può avere maggiori chance. Gioca molto bene e con tanta intensità. Fisicamente è molto forte, è in salute: come all’andata, la Juve può soffrire e può andare seriamente in difficoltà".



BELOTTI - "Andrea porta tantissime cose: il gol, la sua fisicità dominante in area, il suo essere un trascinatore. È un campione: sabato quando è entrato, ha subito segnato. Il Gallo in campo trasferisce una spinta mentale ai compagni pazzesca. Ha uno spessore in area così elevato che per i difensori è un problema. Giocare con lui invece è molto bello, perché ti libera gli spazi e fa tante cose, che si vedono poco, per aiutarti. I suoi numeri parlano da soli: 107 gol al Toro, ce l’ha nel sangue. Io per chi tiferò? Certamente il Toro. Anzi, tiferò Toro tutta la vita: sono stato trattato benissimo, ho il club e la città nel cuore"