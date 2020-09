Beppe Iachini, in conferenza stampa, ha parlato di Federico Chiesa: "Noi nel corso della partita giochiamo con moduli diversi. Io voglio che la squadra cambi spesso e a riconoscersi in più situazioni per essere meno prevedibili. Chiesa è punta, è esterno e farà quello che sa fare in questi ruoli. L'anno scorso ha segnato 10 gol, un record personale e deve avere la voglia di superare questo traguardo con l'aiuto dei compagni e aiutando i compagni. Ci aspettiamo da Federico il suo contributo importante. Cosa cambia tra averlo e non averlo? Finché indossa la maglia della Fiorentina è qua e deve lottare per tutta la gara per il bene di tutti. Sotto questo aspetto non c'è un allenamento che mi ha fatto pensare una cosa diversa da questa. Io sono concentrato sul fatto che possa restare perché non ho segnali diversi. Il mercato è figlio di tante sorprese, ma quello che accadrà lo decideranno Commisso e Chiesa. Ad oggi è qui con la testa e il cuore. E lo ha dimostrato in ogni allenamento".