Giuseppe Iachini, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa della ripresa del campionato. Per il tecnico dei Viola, la ripartenza non sarà facile, ma potrebbe regalare sorprese, come d'altronde ha visto sulla propria pelle la Juventus, in Coppa Italia contro il Napoli: "Bisogna essere molto concentrati, ha messo in difficoltà tante formazioni e quindi ci dobbiamo aspettare una gara molto difficile. Dopo tutto questo tempo si possono ribaltare anche i valori, infatti la Coppa Italia l'ha vinta il Napoli che magari poteva essere reputato meno avvantaggiato dalle altre big".