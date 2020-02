Beppe Iachini, a DAZN, non spegne le polemiche su Juve-Fiorentina.



PRIMO TEMPO - "Vicini a segnare? Non capisco perché dobbiamo giocare tre partite in una settimana, quando loro fanno la settimana tipo. Abbiamo anche dei ragazzi fuori, fare partite di grande intensità diventa anche dispendioso. Non voglio accampare alibi, potevamo essere più bravi nell'ultimo passaggio. In qualche circostanza non abbiamo letto la situazione in maniera perfetta. Al di là degli episodi che avete commentato..." RABBIA - "Non parlo coi ragazzi a fine partita, ci sono emozioni, sensazioni, tensioni. Ne parleremo agli allenamenti. Dovevamo fare la nostra partita e abbiamo concesso pochissimo in fase difensiva. Più bravi nell'ultimo passaggio, magari..."



DYBALA - "C'è grande affetto, è cresciuto con me. Aveva solo 17, 18 anni. Quando i tuoi ragazzi hanno una crescita così bella e importante, fa piacere perché rimane qualcosa. Oltre all'aspetto umano e tecnico. E' motivo di soddisfazione".