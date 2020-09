Beppe Iachini, in conferenza stampa, ha parlato di Federico Chiesa: "Avrei preferito affrontare l'Inter più avanti visto affronteremo l'antagonista principale della Juve ma non andremo a Milano per subire. Andremo per giocarcela. I nerazzurri hanno smesso da poco di giocare, sono stato finalisti in Europa League e hanno probabilmente l'attacco più forte della A da parte nostra servirà dunque una grande prestazione, abbiamo voglia di gare bene e mettere in difficoltà' i nostri avversari. Chiesa? Ho dovuto frenarlo in allenamento, sta avendo un comportamento esemplare a dimostrazione di quanto sia attaccato alla maglia. Mercato? Al 95% siamo a posto ma pronti per eventuali opportunità".