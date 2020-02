L'allenatore della Fiorentina Beppe Iachini parla in conferenza stampa prima della partita contro la Juve: “Sicuramente è una partita speciale, alla quale teniamo, ma come tutte le altre. Mi dispiace doverla affrontare in emergenza totale, e a maggior ragione servirà la partita perfetta. Stiamo cercando di recuperare tutte le energie, anche perché noi abbiamo avuto tre partite, la Juve la settimana tipo, ma non è un alibi. Sarebbe magari stato bello arrivare con le stesse forze a questa partita, che sarà sicuramente molto dispendiosa. Anche questa volta chiederò ai miei ragazzi di essere animali organizzati, con la giusta mentalità. Negli ultimi anni sono stati una bestia nera per diverse squadre, anche perché sono una squadra fortissima, ma non dobbiamo dimenticarci che una partita è una partita, e va vissuta al massimo. Domani sarà difficile, ma ho chiesto ai ragazzi di fare l’impresa e fare risultato allo Stadium.”





MERCATO - “Abbiamo fatto un ottimo lavoro sia per il presente che per il futuro. La società voleva fare anche qualcosa in più, va precisato, ma alcuni ragazzi non hanno accettato. Abbiamo anche dovuto salutare alcuni ragazzi, che hanno deciso di andare a giocare. La volontà della società e dei dirigenti era di rinforzare la rosa, ed è stato fatto, ma mi piace sottolineare che loro avrebbero voluto fare anche di più. Ora non ci rimane che aiutarli nell’inserimento e renderli disponibili il prima possibile.”



RICORDI- “Ai miei tempi abbiamo fatto diverse grandi Juve-Fiorentina, alcune le abbiamo vinte. Prima aveva Baggio con noi, poi l’abbiamo marcato, ma erano sempre grandi partite. Per la città è una gara speciale, e serviranno tutte le nostre energie.”



RABBIA- “Io lavoro tanto sul campo, passa sempre il messaggio che io possa essere duro con i giocatori, perché io pretendo tanto. Lavoro tanto sul piano tattico, e voglio che le cose fatte in settimana vengano messe in campo poi. Dobbiamo sbagliare meno, serve attenzione e concentrazione. Si sta già vedendo una crescita, anche se stiamo insieme solo da un mese, e solo il tempo ci aiuterà a perfezionarci. Non sono un mostro cattivo, ma pretendo tanto dai ragazzi.”



IGOR- “Lui è un giovane di qualità, può giocare sia come difensore dei tre a sinistra, sia come quinto di centrocampo al posto di Dalbert. Ha grandi margini di miglioramento, ma ha buona qualità di passaggio e buona potenzialità per crescere con noi. Farlo giocare domani è un’idea, verificherò dopo l’allenamento di oggi.”



DUNCAN- “Centrocampista mancino con ottima tecnica individuale. Nel nostro centrocampo con tutti i giocatori con il piede destro, un mancino ci deve stare. Ha propensione anche per il gol, e questa è una caratteristica che ci piace. Ci serviva aumentare il nostro centrocampo.”



ARBITRI- “In queste ultime partite ci sono stati degli episodi sfortunati, come con il Genoa o con l’Inter. In tutte e due le gare ci è successo in un momento chiave della gara, anche a Milano avere un rigore in quel momento di gara sarebbe stato determinante. Sono episodi, non siamo stati fortunati, speriamo di poterci riprendere qualcosa nel tempo.”



DYBALA- “Non credo di sbagliare se dico che è uno degli attaccanti più forti del Mondo. Quando lo avevo a Palermo non aveva ancora un ruolo, poi parlando con lui l’ho messo io attaccante, nonostante ci fossero molti dubbi. Fisicamente è piccolino, ma vicino alla porta è devastante. Oggi è ancora più maturo, ma ha tanta voglia di lavorare e migliorarsi sempre. Mi ha meravigliato in estate leggere che poteva andar via