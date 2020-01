Il tecnico della Fiorentina, Giuseppe Iachini, ha parlato ai microfoni dei giornalisti ieri in zona mista, al termine della sfida di Coppa Italia con l'Inter. Tra le analisi del tecnico, anche un piccolo pensiero rivolto alla Juventus - prossimo avversario domenica in campionato -, come ha riportato Firenzeviola.it: ​"Andremo a Torino con questo spirito, come sempre. Mi dà noia una cosa anche se non è un alibi: non capisco come si possa fare noi una partita infrasettimanale, la Juventus una settimana prima, io non le capisco queste cose onestamente. A San Siro si gioca due volte a distanza di 24 ore rischiando anche infortuni... Non me le spiego, forse sono arretrato, ma non è equiparata come cosa