Dai banchi di Striscia al loro personalissimo derby, perché Inter-Juve è anche la sfida tra Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio, volti notissimi del tg satirico di Canale 5. "Vedo un derby: Juve1 contro Juve2, con tutti i nostri ex in magia nerazzurra! Tanto di cappello all'allenatore Conte e al direttore generale Marotta per le loro qualità, sarà una grande partita, ma non pregiudica lo scudetto", il debutto di Greggio. A cui risponde Iacchetti: "Juve cresciuta, ma Inter molto arrabbiata dopo Barcellona. Mi auguro abbia recuperato le forze". Poca voglia di pronostici, Enzino azzarda un 'tranquilo 0-0, ma la Juve vincerà'. Entrambi guarderanno la partita a casa: Ezio perché "con gli amici, tutti bianconeri"; Enzo perché "sennò mi tocca fare 70mila selfie, se perdo poi non dormo fino alle 4 di mattina e dicono che porto sfiga".