Oltre ad Arthur, ci sono due volti nuovi nella Juventus vista nel "primo giorno di scuola" alla Continassa: il difensore argentino Cristian Romero, tornato dal prestito al Genoa, e l'ala svedese Dejan Kulusevski, giunto dal Parma. Entrambi si sono mostrati propositivi sui social al termine dell'allenamento di ieri, postando storie e foto su Instagram per esprimere la loro carica per la nuova esperienza bianconera. Kulusevski sarà un elemento importante per Pirlo, ma anche Romero viste le ipotesi di difesa a 3 può ritagliarsi il suo spazio.