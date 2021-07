"Datemi il tempo di vederlo, è solo due giorni che s'allena". Col sorriso e con la faccia di chi ha finto di non aver studiato - e poi all'interrogazione... - Max Allegri ha provato a spiegare il ruolo, il modo e in mondo in cui proverà a incastrare il talento di Dejan. Non sono pochi i volti nuovi che avrà a disposizione: è una situazione che lo diverte, che cambia tutta l'atmosfera attorno alla Juventus. E che poi l'ha spinto anche a tornare a Torino: non solo per affetto, riconoscenza e stima. Ma anche perché a lui il gruppo e la rosa piacciono. Non sono certamente inallenabili.Il feeling è già forte con, come abbiamo già visto e come magistralmente racconta Luca Bedogni nell'analisi tattica de IlBianconero.com : il terreno è fertile e tocca all'americano settarsi con testa, fisico e intenzioni giuste per prendersi una porzione di Juve a suon di gol e giocate. Poi c'è. Cheha citato più volte e che lo vede forte, fisicamente e tecnicamente. Deve credere di più nei suoi mezzi e cioè nella sberla da fuori - ricordate il gol al? -. Per il tecnico, può addirittura arrivare in doppia cifra. Un anno fa, sarebbe stato un discorso da eretici.In attesa di capire come, chi, con quali indicazioni schiererà il tridente offensivo,però ha già adocchiato il primo obiettivo: portare gol in cascina ed evitare di prenderne così tanti. E anche se i campionati li vincono le difese migliori, sa bene di avere l'arsenale forse più completo di tutto il campionato.(da migliorare in fase realizzativa) sono cresciuti.devono guidarli. Poi, che non è un volto nuovo, oltre acon la "testa giusta". E in mezzo? Arthur lo vedrà più avanti, dietro è pronto a piazzare: l'aveva fatto fuori nell'ultima esperienza in Champions con la Juve. Era due anni fa e sembra passata una vita.