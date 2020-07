Nell'era di Internet e dei social media, dopo la vittoria di un titolo importante come lo scudetto è inevitabile l'esplosione non solo di foto, ma anche di video dei festeggiamenti provenienti dagli spogliatoi. Questo è successo naturalmente anche ieri, quando la Juventus ha conquistato il nono scudetto consecutivo battendo 2-0 la Sampdoria all'Allianz Stadium. Se avete un po' di tempo, la lunga diretta Instagram di Miralem Pjanic (17 minuti!) è un autentico compendio: il bosniaco si improvvisa conduttore e showman, e ci porta nel cuore della festa parlando alla telecamera ("Parlano parlano, ma alla fine lo portiamo a casa"), inquadrando i compagni (imperdibile il balletto di Matuidi) e videochiamando l'ex bianconero Benatia.

FLASH - Altrimenti, ci sono tanti altri contributi più brevi da godervi: classici saltelli e cori da campioni d'Italia (Higuain scatenato!), bottiglie stappate, c'è pure il "Siuuuu!" marchio di fabbrica di CR7. Non mancano neppure i momenti di felicità dell'allenatore: Sarri viene abbracciato dai suoi giocatori (esilarante il "Bella Mister" tutto sudamericano di Cuadrado!) e poi riempito di schiuma in testa, con proverbiale sigaretta in bocca. C'è pure una bonus track proveniente da fuori gli spogliatoi: il momento in cui Leonardo Bonucci esce dallo Stadium in macchina urlando fuori dal finestrino, nell'acclamazione dei tifosi "Siamo noi, siamo nooooi...".

Nella gallery trovate tutti i VIDEO dei festeggiamenti