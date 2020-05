1









Sono tre i giocatori che la Juve è pronta a sacrificare sul mercato secondo La Gazzetta dello Sport. Il primo è Cristian Romero, difensore centrale argentino che rientrerà dal prestito al Genoa e piace ad Atalanta e Fiorentina che lo segue da tempo: potrebbe essere inserito nell'affare Chiesa. Da Cagliari rientrerà Luca Pellegrini, ma anche lui probabilmente non rimarrà a Torino ma verrà mandato in prestito per continuare a fare esperienza. Il terzo nome è quello di Rolando Mandragora, che la Juventus riprenderà dall'Udinese per 26 milioni di euro come da accordi, e poi potrebbe inserire in qualche scambio.