L'impatto di Morata sulla Juve è stato devastante. Il numero 9 si è caricato la squadra sulle spalle durante l'assenza di Ronaldo, ma anche con CR7 in campo è stato lui il protagonista. I tifosi si sono stupiti, ma Pirlo no. ​E sono tre i motivi per cui la Juventus e in particolare Andrea Pirlo non hanno mai avuto alcun dubbio su Alvaro Morata in estate. Il primo è la carta d'identità: lo spagnolo è più giovane sia di Dzeko che di Suarez. Il secondo è la conoscenza pregressa proprio con Pirlo: i due avevano giocato insieme in bianconero. Il terzo è la capacità di fare sì la prima punta, ma anche la seconda e all'occorrenza di giocare defilato.