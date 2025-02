I tre motivi che hanno convinto Thiago Motta ad escludere Alberto Costa dalla lista per la Champions

I motivi dell'esclusione di Alberto Costa dalla lista UEFA

L'ufficialità è arrivata in giornata,non parteciperà aied eventualmente ai turni successivi della competizione. La Juventus ha comunicato la lista UEFA e il portoghese non è presente a causa del regolamento che impedisce ai club di registrare più di tre nuovi calciatori. Ma perché Motta ha escluso Alberto Costa inserendoIl dubbio, se mai ci sia stato, riguardava chi dei tre difensori tenere fuori considerando certa la presenza di Kolo Muani. Dietro la scelta del tecnico ci sono diverse ragioni. Prima di tutto quella tattica, visto che a destra, oltre a Savona, possono giocare Cambiaso come "adattati" McKennie e Weah mentre al centro della difesa le opzioni sono meno per la Juve. E poi, anche la capacità di Veiga e Kelly di coprire più posizioni di campo, soprattutto il giocatore di proprietà del Chelsea. Da considerare infine l'esperienza diversa tra Alberto Costa e gli altri compagni. Costa arriva dal Vitoria Guimaraes dove ha fatto il salto in prima squadra con continuità solo quest'anno. Kelly ha diversi anni in Premier League sulle spalle e anche lo stesso Veiga, se pur giovane, viene da un contesto più "simile" a quello bianconero.