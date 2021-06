I tormenti di CR7 proseguono e la Juve li conosceva da tempo. Valutazioni in corso con diverse idee per il futuro. Le riporta così la Gazzetta dello Sport:



"L’idea di un ritorno all’Old Trafford è suffragata dalla ricerca di un punto di riferimento di primissimo piano per la giovane banda di Solskjaer. Tant’è vero che da Manchester è anche arrivata l’offerta per un biennale da 20 milioni netti a stagione. In quest’ottica alla Juve potrebbe tornare buono lo scambio con Paul Pogba, anche lui in uscita dal club inglese. Ma la trama ad un certo punto non ha avuto un seguito: un po’ tutti vogliono aspettare.



[...] Sulla carta la destinazione Parigi è la preferita. La proprietà qatariota da sempre flirta con Ronaldo, e il tema dell’ingaggio non è certo un problema a quelle latitudini. In questo caso, però, tutto dipende dal futuro di Mbappé, obiettivo conclamato del Real Madrid. L’asso francese proprio nei giorni scorsi ha ribadito la sua voglia di cambiare aria, ma l’emiro Al-Thani lo lascerà andar via?".