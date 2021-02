4







di Nicola Balice, inviato a Torino

Il 2021 di Paulo Dybala era cominciato con un gol e una magia di tacco. Il gol segnato all'Udinese, a tempo scaduto, per fissare il 4-1 finale domenica 3 gennaio. La magia di tacco si è trasformata nell'assist decisivo per il primo gol di Federico Chiesa a San Siro contro il Milan, era il 6 gennaio e la Juve vinse 3-1. Due segnali forti che vedevano in Dybala uno degli uomini della svolta bianconera, la Juve stava già cambiando e Andrea Pirlo stava riuscendo a ritagliargli un posto adeguato. Che di fatto gli ha tenuto anche dopo l'infortunio, perché la Juve pure con l'alternanza tra Dejan Kulusevski e Alvaro Morata ha poi continuato a giocare con una spalla per Cristiano Ronaldo a cui veniva sostanzialmente chiesto di agire da trequartista. Ma quell'infortunio che doveva essere roba di 15 o 20 giorni, ancora lo tiene fuori. E continua così la stagione da incubo di Dybala, dopo una prima parte da dimenticare tra problemi fisici, rendimento al di sotto dello standard e il caso rinnovo. Adesso che la stagione sta entrando nel vivo, però, la sua mancanza si fa sentire sempre più. C'è quindi da gestire nell'immediato e al più presto il delicato discorso legato al suo ginocchio sinistro. Mentre fuori dalla Continassa procede la telenovela del rinnovo di contratto che ancora non arriva e difficilmente arriverà nell'arco di pochi giorni.



Scopri in gallery la situazione sui due tormenti di Dybala: il ginocchio e il contratto.