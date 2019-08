"Togliete la stella allo Stadium ad Antonio Conte". rimasto deluso e scottato dall'esultanza dell'ex allenatore , ora in forza all'Inter. "Diamo la stella a grandi ex come Del Piero o Marchisio, oppure a Gigi Buffon", chiede qualcuno sui social.C'è anche chi, ovviamente, non si scandalizza di fronte all'esultanza di Conte. Lui è un professionista e l'Inter è la sua nuova squadra. Cosa dovrebbe fare? Il popolo bianconero, insomma, è spaccato. ​Ma la Juve cosa dovrebbe fare? E' giusto, secondo voi, che la società tolga la stella di Conte dallo Stadium oppure no?