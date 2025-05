'I tifosi sperano di perdere per non mandare la Juve in Champions?La risposta di Cairo su Torino-Roma

Getty Images

Ildomani affronterà la, intervenuto a Rai Radio 1, ha parlato dell'intreccio con la Juventus visto che i giallorossi sono in lotta con i bianconeri per un posto in Champions. "Se i tifosi del Torino si augurano di perdere contro la Roma, domenica sera, per non mandare la Juventus in Champions League? Non credo sia così, penso si augurino che il Torino faccia una grande partita. Io credo che noi dobbiamo fare una grande partita, al di là di tutto il resto". Se la Roma batte il Torino, la Juventus è costretta a vincere per qualificarsi in Champions League.

In conferenza stampa, l'allenatore del Torino, Paolo Vanoli, ha parlato del momento negativo che ormai da settimane vive la squadra, che da tempo non ha più obiettivi concreti in campionati: "A volte sono termini che si usano in spogliatoio...Guardarsi in faccia vuol dire capire perché siamo stati così in queste ultime nove gare così altalenanti. Significa trovare motivazioni per crescere, è questo il significato di guardarsi in faccia. Questo finale lascia amarezza, se domani i tifosi dovessero contestare hanno il diritto di farlo. Noi dobbiamo capire per migliorare"