La società gestisce il momento in maniera fredda e nonostante gli ultimi deludenti risultati sembra andare avanti per la propria strada con l'attuale tecnico. E i tifosi? Tra la gente il consenso di Max Allegri è segnalato ai minimi storici. Se ne è accorto una volta di più anche l’amministratore delegato della Juventus, Maurizio Arrivabene.Ogni volta che i risultati sono deludenti il ritornello è più o meno lo stesso sui social “Allegri out” e dentro Zinedine Zidane. Come scrive Tuttosport, lui è il grande ex rimasto nei cuori del popolo bianconero, sogno anche in un progetto lungo e strutturato su Allegri, sotto contratto per altri due anni e mezzo. E? Non ha mai nascosto il desiderio di riuscire ad allenare prima o poi anche la Juventus, ma Zizou, a meno di cambi di programma improvvisi, sembra avere le idee chiare sulle prossime tappe: spera di ereditare la Francia dall’ex compagno Didier Deschamps dopo il Mondiale.