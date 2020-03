L’Inter è andata ko con due colpi. Il primo il gol di Ramsey che ha letteralmente frastornato l’avversario, il secondo la perla di Dybala che l’ha affossato. La reazione della squadra di Conte è stata come quella di un pugile rassegnato, che nel momento di miglior gestione del match, prende un colpo che azzera entusiasmo e voglia di mettersi in gioco. In quell'istante l’Inter ha preso coscienza del divario con la Juve, reagendo senza reagire, affondando poi sul mancino fatato della Joya. La squadra di Sarri si è dimostrata più forte nell’organico, nei singoli e soprattutto nella mentalità, sfogando una fame difficile da alimentare dopo quasi un decennio di dominio. Fame che è venuta meno alla squadra di Conte, reduce da un periodo di appannamento fisico e anche psicologico, che ha riscontrato i soliti problemi contro le big: buon primo tempo, non pervenuta nella ripresa.



CONTE AL CENTRO DELLE CRITICHE - Lo stesso tecnico ex Juve ha alzato bandiera bianca nel post-partita, ammettendo l’inferiorità data dal gap emerso perdendo entrambi gli scontri diretti. Ora l’Inter è a -9 dalla Juventus e a -8 dalla Lazio con la partita contro la Sampdoria ancora da recuperare, ma il treno per rimanere in corsa per la lotta Scudetto sembra essere definitivamente partito ieri sera. L’Inter ha perso quel furore richiesto da Conte, che è finito nel mirino della critica. Scoppia il confronto con Spalletti, con i tifosi delusi nel constatare un percorso non tanto diverso da quello del tecnico toscano, soprattutto dopo due sessioni di mercato consistenti.



