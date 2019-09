Your browser does not support iframes.

Una grande prestazione. Da leader difensivo e di spogliatoio. L'alterco, di puro ego, con Cuadrado è stato paradossalmente un altro elemento che ha infuocato (in senso positivo) la piazza juventina. Leo Bonucci è tornato quello di un tempo, e adesso i tifosi vogliono che cotinui semplicemente così, a giganteggiare in area di rigore e ad aiutare Matthijs de Ligt al suo fianco nel suo percorso di cresita. "Nelle prime partite di questa stagione non mi ero piaciuto per niente, ma ieri mi ha fatto ricredere...", si legge in un tweet. Mentre un altro recita: 'Leader e capitano, finalmente Bonucci'. Insomma: segnali ultra positivi. E un momento tutto da godere.



Leggi i commenti nella gallery dedicata!