Ieri sera nella gara dicontro il Friburgo è stato di certo Angel. Con un suo colpo di testa ha regalato su assist ricevuto da Filip Kostić il gol del vantaggio alla sua Juventus, rete che poi è valsa la vittoria del primo round per i bianconeri. Un arrivo in estate dopo il rifiuto al Barcellona dell'ultimo minuto. Tra lodi tifosi ed addetti ai lavori visti i molteplici infortuni che l'hanno colpito nella prima parte di stagione. Chi lo definiva un flop, un 'Ramsey 2.0'. Poi il Mondiale ed Angel è rinato.Dal suo ritorno dopo il Mondiale vinto con la sua Argentina la Juventus ha ritrovato Angel il, o Angel il campione. Proprio comelo ha definito Massimiliano Allegri. Con ragione si può dire. Ieri sera contro ilnon solo la rete ma anche una prestazione maiuscola. Nella ripresa stanco e con un fastidio muscolare non ha mai smesso di lottare, anche da terra, su ogni pallone. Nei momenti di difficoltà ha trascinato la Juventus. Anche per questo i tifosi hanno scelto di premiarlo come MVP del mese di febbraio. La Vecchia Signora si gode Angel. Che,